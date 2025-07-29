Пассажиры московского транспорта могут получить бесплатную воду из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пассажирам транспорта Москвы начали раздавать бесплатную воду из-за жары. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Как подчеркнул вице-мэр, забота о здоровье граждан в условиях аномальной жары остается приоритетом.

"Призываем москвичей быть осторожными и внимательными в транспорте. Если почувствуете недомогание, воспользуйтесь колонной быстрой связи для вызова медицинской помощи", – сказал Ликсутов.

С 12:00 инспекторы ЦОМП раздают воду на станциях метро:



"Измайловская";

"Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская" и "Пионерская";

"Выхино";

на станциях МЦК Локомотив, Измайлово, Окружная, Владыкино.

Кроме того, бутилированную воду предлагают пассажирам поездов дальнего следования на Ленинградском вокзале, а также на автовокзалах Центральный, Саларьево, Красногвардейский, Северные ворота и Южные ворота.

С 14:00 до 17:00 сотрудники ЦППК будут раздавать воду на:



Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах;

станциях МЦД Выхино, Железнодорожная, Одинцово, Площадь трех вокзалов, Окружная и Тушинская;

станции Мытищи Ярославского направления.

Также с 14:00 пассажиры смогут получить воду у сотрудников МТППК в пригородной зоне Ленинградского вокзала и на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково. Освежиться также предложат в экспресс-автобусах "Аэроэкспресса".

Помимо этого, воду раздают на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на прогулочных маршрутах "Киевский" и "Китай-город".

Городские службы Москвы ранее были переведены в режим повышенной готовности из-за жары. При такой погоде особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

Кроме того, в столице продлили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 18:00 31 июля.

При этом в начале августа температура воздуха в столице спадет. Похолодание придет 1–2 августа, когда циклон начнет смещать антициклон. Вследствие этого возможны кратковременные дожди.