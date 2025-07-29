Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 29 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков ожидается в столице во вторник, 29 июля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 28 до 30 градусов жары, по области – от 25 до 30 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 15 градусов, а в Подмосковье – до 12 градусов.

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары. При такой погоде особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

В начале августа температура воздуха в Москве спадет. Похолодание придет 1–2 августа, когда циклон начнет смещать антициклон. Вследствие этого возможны кратковременные дожди.