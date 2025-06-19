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19 июня, 08:45

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Более 100 тонн мусора собрал коммунальный флот столицы с начала навигации

Более 100 тонн мусора собрал коммунальный флот столицы с начала навигации

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Более 100 тонн мусора собрал коммунальный флот столицы с начала навигации. В основном это наносы весеннего паводка, в том числе остатки поваленных деревьев и сухостой.

Ежедневно специальные суда собирают мусор с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы. С начала навигации основная их часть дежурила вблизи шлюзов. Суда вовремя убирали накопившийся за зиму мусор, и он не попал в центральную часть города с интенсивным судоходством.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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