Более 100 тонн мусора собрал коммунальный флот столицы с начала навигации. В основном это наносы весеннего паводка, в том числе остатки поваленных деревьев и сухостой.

Ежедневно специальные суда собирают мусор с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы. С начала навигации основная их часть дежурила вблизи шлюзов. Суда вовремя убирали накопившийся за зиму мусор, и он не попал в центральную часть города с интенсивным судоходством.

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