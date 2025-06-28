"Откройте, Давид": Игорь Гуляев

Новый герой выпуска – российский дизайнер, звездный модельер и визионер в меховой моде Игорь Гуляев. Он лично знаком с Уитни Хьюстон, Голди Хоун, Куртом Расселом и другими звездами мировой величины.

Почему российская мода не представлена за рубежом? Есть ли стиль у москвичей? Как состоялось легендарное знакомство с Вячеславом Зайцевым и почему самые близкие люди не верили в успех начинающего дизайнера?

Об этом – в программе "Откройте, Давид".

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