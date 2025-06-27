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27 июня, 11:30

Шоу-бизнес

Певец Никита Джигурда рассказал, почему записал песни на стихи главы МИД РФ Лаврова

Певец Никита Джигурда рассказал, почему записал песни на стихи главы МИД РФ Лаврова

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Певец и актер Никита Джигурда объяснил, почему решил исполнить песни на стихи министра иностранных дел Сергея Лаврова. По словам артиста, он наткнулся на одно из произведений главы МИД случайно, а позже узнал, что у Лаврова есть целый цикл стихов.

Джигурда рассказал, что записал 12 композиций и уже знает, что как минимум шесть из них дошли до министра и ему понравились.

Большое интервью с Никитой Джигурдой выйдет в пятницу, 27 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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