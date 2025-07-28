Стилист Фаттахова рассказала, с чем сочетать худи

Толстовка – распространенный элемент гардероба, который присутствует даже у тех, кто не любит расслабленный и спортивный стиль. Как правильно выбрать толстовку, сделать ее универсальной и с чем носить, читайте в материале Москвы 24.

Как выбрать худи

Следите за посадкой. Даже оверсайз-модель худи имеет свою размерную сетку, отмечают эксперты издания Grazia. Если ошибиться с выбором цифры на этикетке, то можно "утонуть" в одежде или добавить себе несколько лишних килограммов.

Также обращайте внимание на линии плеч, длину рукавов и область живота во время примерки. Плечевой шов должен находиться на 4–5 сантиметров ниже самой высокой точки плеча. Удобная вещь может слегка отступать от тела, но если зазор будет слишком большим, это сделает вас визуально полнее. Рукава тоже должны оставаться на своих местах.

Избегайте громоздких деталей. Капюшон и карманы являются неотъемлемыми элементами толстовок. Однако стоит обращать внимание на размеры таких деталей. Например, капюшон не должен быть слишком большим, чтобы не закрывать обзор и не выглядеть неопрятно. Это же касается карманов: они должны выглядеть аккуратно, чтобы не добавлять лишнего объема в области груди или живота.

Отдавайте предпочтение минималистичным принтам. Крупные и броские рисунки могут сделать образ эффектнее, но вместе с тем способны перегрузить его и придать фигуре ненужный объем. Лучше выбирать лаконичные варианты: они визуально не добавят вес, при этом выглядят более стильно и "дорого".

Выбирайте правильный цвет. Темные оттенки обладают "стройнящим" эффектом. Однако можно поэкспериментировать и с более светлыми тонами – спокойные или пастельные цвета также не сделают фигуру пышной.

С чем носить

Худи + юбка: худи можно носить навыпуск или заправленным, рассказала изданию "Чемпионат.com" стилист Индира Фаттахова. Юбки могут быть разнообразными: плиссированными, прямыми или кожаными. Если низ яркий, то выбирайте нейтральный верх. Стоит сделать акцент на талии: заправить худи или оставить его навыпуск, но использовать ремень.

Худи + джинсы: чтобы сделать это классическое сочетание более интересным, добавьте необычные аксессуары. Кроссовки можно заменить на ботильоны или обувь на тракторной подошве. А пальто, тренч или косуха "разбавят" привычный тандем джинсы-худи.

Худи + брюки: лучше отдать предпочтение широким моделям брюк. Они могут быть как укороченными, так и в пол. Трендовый вариант – в клетку.

Худи + костюм: сочетание худи с брючным костюмом – смелый выбор. Важно учесть, что все вещи в таком образе должны быть немного оверсайз, чтобы не сковывать движения. Обувь лучше выбирать в нейтральных тонах: подойдут белые кроссовки, ботинки или классические туфли-лодочки. Кроме того, толстовка должна быть лаконичной, без принтов, навязчивого и контрастного декора.

Худи + платье: худи отлично подойдет к платью с пайетками или из атласа. Такое сочетание сделает образ более демократичным. К образу можно добавить удобные кроссовки в нейтральном оттенке. Все эти элементы гардероба создадут нетривиальный образ на каждый день.

Худи + леггинсы: это самый популярный вариант сочетания. Контраст между облегающим низом и свободным верхом визуально стройнит ноги. Самым подходящим аксессуаром в этом образе станут высокие носки. Завершить аутфит можно кроссовками, кепкой и маленькой сумкой.

