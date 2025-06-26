Джинсовая мини-юбка стала трендом 2025 года

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Джинсовая мини-юбка вернулась в моду и стала трендом 2025 года, передает Pravda.Ru.

В этом году мода частично возвращается к ретростилям, из-за чего элементы 2000-х и начала 2010-х снова оказались на подиумах и улицах. Сезон лета 2025 делает акцент на стильном подходе к классическим вещам.

Несмотря на то что джинсовая мини-юбка выглядит современно, ее история начинается в 1960-х годах. Тогда британский дизайнер Мэри Куант совершила переворот в женской моде, впервые сделав мини-юбку. В 1970-х годах в такие юбки превращали старые джинсы, символизируя революцию и индивидуальное самовыражение.

Джинсовые мини-юбки возвращались на подиумы в 1980-х и 1990-х, адаптируясь под гранж или панк. В 2010 году этот элемент гардероба вновь вошел в моду, но с более романтичным подходом, в сочетании с балетками и простыми футболками

Сейчас инсайдеры предлагают совмещать мини-юбки с оверсайз-куртками, романтичными блузками или ковбойскими сапогами. Это придает юбке свежий и современный вид, который вписывается в повседневный стиль.

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