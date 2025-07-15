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15 июля, 06:30

Общество

"Мой район. Новости": в центрах "Московского долголетия" можно научиться ручной гимнастике

"Мой район. Новости": в центрах "Московского долголетия" можно научиться ручной гимнастике

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В центре "Московского долголетия" в районе Хорошёво-Мнёвники проходят занятия по ручной гимнастике – участники складывают из рук "зайцев", "коз" и даже "собак". Такие тренировки улучшают координацию, настроение и общее самочувствие.

По словам преподавателей, регулярные занятия положительно влияют на сосуды, работу головного мозга и даже суставы всего тела. Сами участники отмечают, что после гимнастики становится легче двигаться и хочется больше гулять.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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