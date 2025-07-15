"Мой район. Новости": в центрах "Московского долголетия" можно научиться ручной гимнастике

В центре "Московского долголетия" в районе Хорошёво-Мнёвники проходят занятия по ручной гимнастике – участники складывают из рук "зайцев", "коз" и даже "собак". Такие тренировки улучшают координацию, настроение и общее самочувствие.

По словам преподавателей, регулярные занятия положительно влияют на сосуды, работу головного мозга и даже суставы всего тела. Сами участники отмечают, что после гимнастики становится легче двигаться и хочется больше гулять.

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