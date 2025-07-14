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14 июля, 22:15

Общество

15 июля станет самым дождливым днем текущей недели

15 июля станет самым дождливым днем текущей недели

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Вторник, 15 июля, станет самым дождливым днем текущей недели. Ливни пройдут в Москве уже ближайшей ночью.

При этом ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что в предстоящую неделю Центральную Россию будут заливать обильные тропические ливни.

До конца месяца количество осадков увеличится практически в 2 раза. По расчетам синоптиков, на метр площади выльется больше 100 литров воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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