03 июля, 08:00Общество
В России предложили ужесточить наказание за продажу просроченных продуктов
В Общественном совете при Роспотребнадзоре считают, что в России нужно ужесточить наказание за продажу просроченных продуктов. В частности, предлагается ввести систему оборотных штрафов, а также разработать механизм дисквалификации для торговых точек, которые продают просрочку.
Предполагается, что такие нововведения, особенно в условиях действия моратория на проверки бизнеса, будут удерживать недобросовестных предпринимателей от торговли просроченными продуктами.
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