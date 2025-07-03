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03 июля, 08:00

Общество

В России предложили ужесточить наказание за продажу просроченных продуктов

В России предложили ужесточить наказание за продажу просроченных продуктов

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В Общественном совете при Роспотребнадзоре считают, что в России нужно ужесточить наказание за продажу просроченных продуктов. В частности, предлагается ввести систему оборотных штрафов, а также разработать механизм дисквалификации для торговых точек, которые продают просрочку.

Предполагается, что такие нововведения, особенно в условиях действия моратория на проверки бизнеса, будут удерживать недобросовестных предпринимателей от торговли просроченными продуктами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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