В Центрах женского здоровья Москвы пройдут дни открытых дверей

В столичных Центрах женского здоровья пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. С 4 по 6 июля жительницы столицы смогут принять участие в специальных экскурсиях по медицинским учреждениям.

Гостям расскажут о новых подходах к оказанию медицинской помощи женщинам, а также покажут современные методы диагностики и лечения. По словам Раковой, москвички смогут оценить масштаб модернизации системы здравоохранения и получить ответы на все интересующие вопросы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.