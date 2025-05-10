"Доктор 24. Темы недели": врач объяснила последствия плохого настроения

Более 70% москвичей регулярно сталкиваются с перепадами настроения, но не всегда понимают их причины. Какие болезни могут скрываться за перепадами настроения? Правда ли, что шум повышает тревожность? Как недостаток солнечного света влияет на эмоциональное состояние? Как на наше настроение влияет наш кишечник?

Можно ли распознать приближающуюся депрессию на ранних стадиях? Как соцсети влияют на уровень счастья? Какие привычки повышают уровень эндорфинов, а какие его снижают? Какие продукты добавить в рацион, чтобы быть счастливым? И когда пора обратиться к специалисту?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24. Темы недели" ответила врач-психотерапевт Центра ментального здоровья Елена Трошина.