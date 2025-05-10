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Новости

10 мая, 19:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": врач объяснила последствия плохого настроения

"Доктор 24. Темы недели": врач объяснила последствия плохого настроения

Новости Москвы: новые объекты появятся на месте бывших промзон на севере столицы

Сергей Собянин рассказал о поддержке молодежных идей и инициатив в Москве

"20 минут": жизнь после СВО

"Шоу Проверка": голландские вафли

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Ветеран Зубакова вернулась к мирной жизни после работы начальником медслужбы на СВО

В России вырос спрос на садовый инвентарь

Новости мира: в Сербии прошли памятные мероприятия в честь Дня Победы

Новости регионов: режим ЧС из-за пожаров ввели в Амурской области

Более 70% москвичей регулярно сталкиваются с перепадами настроения, но не всегда понимают их причины. Какие болезни могут скрываться за перепадами настроения? Правда ли, что шум повышает тревожность? Как недостаток солнечного света влияет на эмоциональное состояние? Как на наше настроение влияет наш кишечник?

Можно ли распознать приближающуюся депрессию на ранних стадиях? Как соцсети влияют на уровень счастья? Какие привычки повышают уровень эндорфинов, а какие его снижают? Какие продукты добавить в рацион, чтобы быть счастливым? И когда пора обратиться к специалисту?
На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24. Темы недели" ответила врач-психотерапевт Центра ментального здоровья Елена Трошина.

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Программа: Доктор 24. Темы недели
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