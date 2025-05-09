Фото: пресс-служба президента Российской Федерации

Украинского президента Владимира Зеленского потряс парад Победы в Москве, из-за чего он захотел ускорить отправку западных военных. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.

"Зеленский только что анонсировал завтрашний саммит лидеров "коалиции желающих" на Украине! Потрясенный сегодняшней демонстрацией силы в Москве, хочет ли он ускорить отправку наших солдат на Украину и начало тотальной войны?!" – написал он.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. В нем принимали участие более 11 тысяч военнослужащих, среди которых 1,5 тысячи – участники специальной военной операции.

На мероприятии присутствовали лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Кубы, Лаоса, Бразилии, Палестины, Сербии, Буркина-Фасо, КНР, премьер-министры Словакии, Малайзии и многие другие.

После прошедшего мероприятия СМИ начали писать, что присутствие мировых лидеров на параде Победы является провалом для Запада и победой для руководства РФ.

