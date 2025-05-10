Ветеран Зубакова вернулась к мирной жизни после работы начальником медслужбы на СВО

Екатерина Зубакова работала в зоне СВО в качестве начальника медслужбы, оказывала помощь бойцам, делала перевязки и выносила раненых с поля боя, рискуя собой. На ее счету – десятки спасенных жизней.

После возвращения из зоны спецоперации Зубаковой предложили пост заместителя директора в Московском научно-практическом центре наркологии. В рамках этой должности она курирует несколько направлений.

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