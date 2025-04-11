Верховный суд признал право на компенсацию за спам-звонки

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Верховный суд признал право граждан на компенсацию морального вреда за навязчивые звонки с рекламой, передает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

В рамках разбирательства инстанция рассмотрела дело москвича, с которым неоднократно связывался по телефону банк "Русский Стандарт", предлагая оформить кредит. При этом мужчина не являлся клиентом этой финансовой организации. В результате он направил банку письменную претензию с просьбой прекратить звонки, но мера не сработала.

В документе Верховного суда подчеркивается, что распространение рекламы через сети электросвязи, включая телефонную, факсимильную и подвижную радиотелефонную связь, возможно только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение такой рекламы.

Более того, рекламораспространитель обязан незамедлительно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося с подобным требованием.

Мужчина же в своем иске, указав, что звонки причиняли ему неудобства, отвлекая его от личных дел и вызывая беспокойство и душевные страдания, потребовал от банка компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей.

Организация, в свою очередь, объяснила произошедшее ошибкой, из-за которой номер истца попал в список клиентов, выразивших согласие на получение рекламных сообщений.

В результате суды трех инстанций поддержали позицию банка, однако Верховный суд постановил, что вина финорганизации предполагается, пока не будет доказано обратное. В связи с этим дело было направлено на пересмотр.

В качестве защиты граждан Минцифры РФ планирует летом этого года реализовать запрет на рекламный спам через обзвон. При этом все звонки от организаций будут идентифицированы.

В апреле прошлого года министерство начало готовить законопроект о запрете массовых спам-обзвонов. Отмечалось, что абоненты негативно реагируют на звонки с незнакомых номеров из-за роботов-рекламодателей.

Тогда же Владимир Путин подписал закон об ужесточении штрафов за спам-звонки и нарушения в рекламе займов до миллиона рублей.