Госдума ограничила использование иностранных слов в московской рекламе

На московских улицах станет меньше иностранных надписей. В Госдуме приняли закон о защите русского языка, который ограничивает использование иностранных слов в коммерческой рекламе.

Теперь рекламные вывески и плакаты должны быть оформлены на русском языке. Допускается дублирование текста на иностранных языках или языках народов России, но надпись на русском должна быть основной и самой заметной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.