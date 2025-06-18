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18 июня, 08:00

Политика

Госдума ограничила использование иностранных слов в московской рекламе

Госдума ограничила использование иностранных слов в московской рекламе

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На московских улицах станет меньше иностранных надписей. В Госдуме приняли закон о защите русского языка, который ограничивает использование иностранных слов в коммерческой рекламе.

Теперь рекламные вывески и плакаты должны быть оформлены на русском языке. Допускается дублирование текста на иностранных языках или языках народов России, но надпись на русском должна быть основной и самой заметной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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