Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 22:45

Общество

В России могут ввести заморозку для сомнительных сделок с жильем

В России могут ввести заморозку для сомнительных сделок с жильем

15 июля станет самым дождливым днем текущей недели

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 июля

Метеорологи предупредили об усилении дождей в Центральной России

Всепогодные камеры показали, какие метеоусловия установились в Москве 14 июля

Грозы с градом и шквалистым ветром ожидаются в Москве 14 июля

"Миллион вопросов": гастроэнтеролог рассказала, когда нужно срочно обращаться к врачу

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами и дождь ожидаются в Москве 15 июля

"Вопрос спорный": эксперты обсудили публикацию контента с детьми в соцсетях

Духота установится в Москве в ближайшие дни

В России предложили ввести заморозку для сомнительных сделок с жильем. Авторы идеи считают, что за время заморозки человек успеет понять, что его втянули в мошенническую схему, и обратится за помощью к близким или в полицию.

Но над инициативой, по мнению экспертов, еще предстоит поработать. У Росреестра уже есть 65 оснований для приостановки регистрации. Если не будет четких положений, что считать сомнительным случаем, то сделки начнут замораживать массово.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществонедвижимостьвидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика