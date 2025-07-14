В России могут ввести заморозку для сомнительных сделок с жильем

В России предложили ввести заморозку для сомнительных сделок с жильем. Авторы идеи считают, что за время заморозки человек успеет понять, что его втянули в мошенническую схему, и обратится за помощью к близким или в полицию.

Но над инициативой, по мнению экспертов, еще предстоит поработать. У Росреестра уже есть 65 оснований для приостановки регистрации. Если не будет четких положений, что считать сомнительным случаем, то сделки начнут замораживать массово.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.