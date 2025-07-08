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08 июля, 07:30

Общество

В России упростили сделки с жильем, купленным на маткапитал в ипотеку

В России упростили сделки с жильем, купленным на маткапитал в ипотеку

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В России упростили порядок сделок с жильем, приобретенным в ипотеку с использованием материнского капитала. Теперь семьи могут оформлять недвижимость в общую собственность без согласия банка. Соответствующий закон, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Для оформления такой сделки требуется выделить доли всем членам семьи, в том числе детям, иначе органы опеки не дадут разрешение на продажу жилья. Ранее для этого нужно было получить одобрение кредитной организации до полного погашения ипотеки. Теперь закон отменил это требование, и доли можно распределять еще до выплаты всего кредита.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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