В России упростили сделки с жильем, купленным на маткапитал в ипотеку

В России упростили порядок сделок с жильем, приобретенным в ипотеку с использованием материнского капитала. Теперь семьи могут оформлять недвижимость в общую собственность без согласия банка. Соответствующий закон, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Для оформления такой сделки требуется выделить доли всем членам семьи, в том числе детям, иначе органы опеки не дадут разрешение на продажу жилья. Ранее для этого нужно было получить одобрение кредитной организации до полного погашения ипотеки. Теперь закон отменил это требование, и доли можно распределять еще до выплаты всего кредита.

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