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08 февраля, 07:00

Общество

Пищевой технолог рассказала, как выбрать вкусную замороженную пиццу

Пищевой технолог рассказала, как выбрать вкусную замороженную пиццу

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Пищевой технолог Валерия Елочкина, рассказала, на что обратить внимание при покупке замороженной пиццы. Например, изделия с предварительной выпечкой будут более хрустящими.

Елочкина отметила, что лучше отдавать предпочтение пицце в картонной упаковке с окошком, чтобы можно было оценить внешний вид продукта. Он должен иметь ровный цвет, а начинка должна быть равномерно распределена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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