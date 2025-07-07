Бесплатная раздача воды началась на московских вокзалах и двух станциях МЦД из-за пришедшей в город жары. На фоне высоких температур в столице объявили оранжевый уровень опасности. Предупреждение будет актуально три дня.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, с понедельника, 7 июля, над нижней Волгой начал формироваться выраженный антициклон. Москва оказалась на его периферии, в связи с чем в город поступают воздушные массы с юго-запада.

При этом уже 8-го числа в мегаполисе ожидается гроза, усиление ветра и ливни. Однако на температурные значения это не повлияет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.