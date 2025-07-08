Разница в цене между готовыми квартирами и жильем на стадии котлована стала минимальной

Инвесторы все реже покупают недвижимость на ранних этапах строительства. В этом году интерес к таким сделкам снизился вдвое по сравнению с прошлым, и одна из главных причин – минимальная разница в цене между готовым жильем и квартирами на стадии котлована.

В среднем по Москве недвижимость комфорт-класса на стадии котлована дешевле готового на 3%, бизнес-класса – примерно на 6%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.