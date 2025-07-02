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Новости

02 июля, 14:30

Экономика

В СМИ и соцсетях начали обсуждать введение налога на банковские переводы

В СМИ и соцсетях начали обсуждать введение налога на банковские переводы

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В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в России будут брать налог с банковских переводов граждан. Это не совсем так, в действительности ужесточились правила взаимодействия банков и налоговой.

Нововведения могут коснуться тех, кто массово получает переводы через СБП, но при этом не платит налоги, или тех, кто сразу идет обналичивать крупную сумму денег после перевода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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