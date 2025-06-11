Эксперты спрогнозировали снижение цен на продукты, электронику и автомобили этим летом

Экономисты заявили о снижении цен на ряд категорий товаров уже этим летом. Помимо сезонных овощей и фруктов, подешевеет бытовая техника, электроника и легковые автомобили. Причина – укрепление рубля, снижение логистических затрат и накопление складских запасов.

Смартфоны, наушники и адаптеры уже подешевели на 15–20%. Летом ожидается дополнительное снижение – на 5–10%. На рынке автомобилей дилеры стали делать прямые скидки, чтобы освободить склады. Также влияет и падение потребительской активности: россияне стали меньше покупать, что заставляет бизнес снижать цены.

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