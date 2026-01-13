Актриса из "Гарри Поттера" Джесси Кейв планирует сделать пластику груди

Фото: ТАСС/Zuma/Dwi Anoraganingrum

Актриса Джесси Кейв заявила о своем намерении сделать пластику груди, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Sun.

По данным журналистов, Кейв планирует провести голосование среди своих подписчиков на платформе OnlyFans, в ходе которого они помогут ей определиться с будущим размером.

"Я куплю четыре бюстгальтера разного размера, надену в носки, а затем сниму забавное видео, в котором буду спрашивать: "Какой размер мне выбрать?" – рассказала актриса.

Она уточнила, что сама предложит варианты размеров, а подписчики проголосуют за один из них. По словам Кейв, мысль об операции появилась у нее после рождения четвертого ребенка, когда ее перестала устраивать форма груди.

Наиболее известная роль Кейв – Лаванда Браун в фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка". Она также снималась в проектах "Черное зеркало", "Школа Саммерхилл", "Мисс Скарлет и Герцог", "Отец Браун" и "Индустрия". Помимо актерской карьеры, Кейв реализовывала себя как художница, писательница и стендап-комик.

В марте 2025 года она открыла аккаунт на OnlyFans, подчеркивая, что не планирует публиковать там эротический контент, а лишь "чувственные видео со своими волосами".

Ранее английская актриса Кейт Уинслет рассказала, что с удовольствием принимает старение и не будет за него извиняться. По ее мнению, настоящая ценность заключается в осознании себя в своем возрасте. Уинслет также отметила, что ни разу не делала "уколы красоты" и не планирует этого.

