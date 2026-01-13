Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 16:14

Шоу-бизнес

Актриса из "Гарри Поттера" Джесси Кейв планирует сделать пластику груди

Фото: ТАСС/Zuma/Dwi Anoraganingrum

Актриса Джесси Кейв заявила о своем намерении сделать пластику груди, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Sun.

По данным журналистов, Кейв планирует провести голосование среди своих подписчиков на платформе OnlyFans, в ходе которого они помогут ей определиться с будущим размером.

"Я куплю четыре бюстгальтера разного размера, надену в носки, а затем сниму забавное видео, в котором буду спрашивать: "Какой размер мне выбрать?" – рассказала актриса.

Она уточнила, что сама предложит варианты размеров, а подписчики проголосуют за один из них. По словам Кейв, мысль об операции появилась у нее после рождения четвертого ребенка, когда ее перестала устраивать форма груди.

Наиболее известная роль Кейв – Лаванда Браун в фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка". Она также снималась в проектах "Черное зеркало", "Школа Саммерхилл", "Мисс Скарлет и Герцог", "Отец Браун" и "Индустрия". Помимо актерской карьеры, Кейв реализовывала себя как художница, писательница и стендап-комик.

В марте 2025 года она открыла аккаунт на OnlyFans, подчеркивая, что не планирует публиковать там эротический контент, а лишь "чувственные видео со своими волосами".

Ранее английская актриса Кейт Уинслет рассказала, что с удовольствием принимает старение и не будет за него извиняться. По ее мнению, настоящая ценность заключается в осознании себя в своем возрасте. Уинслет также отметила, что ни разу не делала "уколы красоты" и не планирует этого.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика