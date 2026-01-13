Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

В Москве продолжается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также числа госпитализированных, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

Уточняется, что в период с 5 по 11 января снижение заболеваемости продолжается как среди совокупного населения, так и во всех возрастных группах. Эпидемические пороги не были превышены.

Среди циркулирующих вирусов преобладают риновирусы. При этом продолжает снижаться доля вирусов гриппа.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия готова к эпидемиологическим угрозам, которые могут оказаться страшнее коронавирусной инфекции. По ее словам, ведомство делает все для защиты россиян.

