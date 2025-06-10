Улицы перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 17:56

Экономика
Главная / Новости /

Глава ФАС Шаскольский заявил, что падение цен на плодоовощную продукцию произойдет летом

Глава ФАС рассказал, когда упадут цены на плодоовощную продукцию

Фото: 123RF/ximagination

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает снижения цен на плодоовощную продукцию этим летом, заявил глава ведомства Максим Шаскольский в ходе Антимонопольного форума. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Шаскольский, снижение стоимости на эту категорию товаров должно произойти из-за поступления нового урожая. Он вытеснит с рынка импортную продукцию, продающуюся по соответствующим ценам.

"Тут важно, какой урожай будет. В позапрошлом году был рекордный урожай, в прошлом году был обычный", – объяснил динамику цен глава службы.

Он отметил, что на конкурентных ранках работает множество производителей. Специалисты проводят мониторинг наценок торговых сетей, которые, по данным ФАС, являются минимальными.

"Поэтому ситуация будет стабилизироваться, цены будут снижаться", – добавил Шаскольский.

Ранее аналитик Юлиана Сорокина спрогнозировала падение цен на сезонные овощи и фрукты в июне. По ее словам, огурцы могут сбавить в цене 19%, а помидоры – 15%.

Тем не менее некоторые продукты могут подорожать. К примеру, уточнила специалист, предварительные оценки показывают повышение цен на молочную продукцию и кондитерские изделия в среднем на 9%.

Шаурма подорожала в России на 40% за год

Читайте также


экономикаеда

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика