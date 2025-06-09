Цена нефти Brent превысила 67 долларов за баррель впервые с 28 апреля

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе поднималась на лондонской бирже ICE выше 67 долларов за баррель впервые с 28 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи, на 15:44 по московскому времени цена Brent выросла на 0,77%, до 67,02 доллара за баррель. К 15:49 фьючерс незначительно замедлил рост и торговался на уровне 66,93 доллара за баррель.

При этом фьючерс на нефть марки WTI вырос на 0,71%, до 65,01 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что аномальное падение фьючерсов на доллар произошло в ходе торгов на Мосбирже. В 11:29 по московскому времени июньский фьючерс на доллар (Si) упал на 8,26% от цены закрытия торгов в пятницу, до 73 406 рубля, это соответствует курсу на уровне 73,4 рубля.

Аномалия была также зафиксирована в длинных контрактах с исполнением в сентябре и декабре. Кроме того, падение было в длинных контрактах и фьючерсах на евро.