Брэдли Купер не появился на премии "Золотой глобус" ради свидания с Джиджи Хадид

Фото: AP Photo/Invision/Scott A Garfitt

Известный голливудский актер Брэдли Купер не появился на 83-й кинопремии "Золотой глобус", предпочтя красной дорожке свидание с моделью Джиджи Хадид. Об этом сообщает Daily Mail.

Пара провела вечер за романтическим ужином в популярном ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. На встречу 51-летний актер решил одеться просто – его заметили у заведения в серой футболке с символикой команды "Филадельфия Иглз" и синих джинсах.

Его 30-летняя спутница также не стала наряжаться, предпочтя белую кофту, голубые брюки и коричневые ботинки. Образ она дополнила естественным макияжем, гладким пучком и сумкой бренда Miu Miu.

В ночь на 12 января состоялась 83-я кинопремия "Золотой глобус", на которой появились такие знаменитости, как Леонардо Ди Каприо, Тимати Шаламе, Стеллан Скарсгард, Мишель Уильямс, Оуэн Купер и другие.

В частности, в номинации "Лучшая драма" победу одержала кинокартина "Хамнет", а среди комедий лучшей признана кинолента "Битва за битвой".