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20 мая, 07:15

Политика

Россияне смогут получить налоговый вычет за диспансеризацию и сдачу норм ГТО

Россияне смогут получить налоговый вычет за диспансеризацию и сдачу норм ГТО

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Правительство по поручению Владимира Путина разработает закон о налоговом вычете для граждан, регулярно проходящих диспансеризацию и успешно сдающих нормы ГТО. Проект документа уже опубликован на сайте президента. Нововведение коснется налога на доходы физических лиц и будет направлено на стимулирование здорового образа жизни.

Как уточняют эксперты, вычет будут получать работающие граждане в автоматическом режиме. Размер льготы определят к июлю – на это время запланировано первое чтение поправок в Налоговый кодекс. Принять закон планируют до 1 октября. Точные суммы налоговой экономии пока не названы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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