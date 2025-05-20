Россияне смогут получить налоговый вычет за диспансеризацию и сдачу норм ГТО

Правительство по поручению Владимира Путина разработает закон о налоговом вычете для граждан, регулярно проходящих диспансеризацию и успешно сдающих нормы ГТО. Проект документа уже опубликован на сайте президента. Нововведение коснется налога на доходы физических лиц и будет направлено на стимулирование здорового образа жизни.

Как уточняют эксперты, вычет будут получать работающие граждане в автоматическом режиме. Размер льготы определят к июлю – на это время запланировано первое чтение поправок в Налоговый кодекс. Принять закон планируют до 1 октября. Точные суммы налоговой экономии пока не названы.

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