Крупнейший банк России снизит ставки по ипотеке, кредитам и вкладам с 1 июля

Крупнейший банк страны объявил о снижении с 1 июля ставок по ипотеке, кредитам и вкладам. Решение связано с пересмотром ключевой ставки, что повлияло на кредитную и депозитную политику банка.

Ставки по кредитам наличными снизятся примерно на один процентный пункт. Аналогичное снижение коснется депозитов, а по некоторым программам по ипотеке ставки уменьшатся сразу на два процентных пункта.

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