В 2025 году выпускной мальчика россиянам обойдется дороже, чем девочки

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Специалисты платформы "Такском" посчитали, сколько стоит собрать школьника на выпускной в 2025 году, передает RT со ссылкой на результаты исследования.

Для того чтобы собрать мальчика, потребуется в среднем 13539,02 рубля. В эту стоимость входят ботинки (в среднем 4120,32 рубля за пару), костюм (6213,2 рубля), рубашка (2116,83 рубля) и бабочка (1088,67 рубля). При этом нарядить выпускника в галстук будет немного дороже, поскольку его средняя стоимость составляет 1337,02 рубля.

Собрать на выпускной девочку, согласно анализу, будет в два раза дешевле и обойдется в 6858,23 тысячи рублей. В эту стоимость специалисты включили туфли (средняя стоимость 3851,04 рубля) и платье (2872,43 рубля).

Кроме того, каждому выпускнику необходима лента, которая обойдется в 134,76 рубля. При этом отмечается, что ее стоимость по сравнению с 2024 годом выросла на 14%.

Ранее эксперты посчитали, сколько родители в среднем закладывают на выпускной. Россияне считают, что смогут уложиться в 31 тысячу рублей, из которых 19 тысяч планируют потратить на сам праздник, а 12 тысяч рублей – на покупку платья или костюма. При этом 14% опрошенных хотели бы уложиться в 5 тысяч рублей.