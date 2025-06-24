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24 июня, 14:30

Экономика

В банках РФ вырос спрос на вклады сроком на год

В банках РФ вырос спрос на вклады сроком на год

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В банках России вырос спрос на вклады сроком на год. Это связано с тем, что ЦБ РФ понизил ключевую ставку.

Россияне решили размещать средства на годовые вклады, так как более короткие финансовые продукты могут не дать желаемой прибыли. Если ключевая ставка снизится через 3 месяца, то снижаться будут и проценты по таким вкладам, чего не произойдет с продуктом сроком на год.

О том, как сейчас меняются ставки по вкладам – в эфире телеканала Москва 24.

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