В банках РФ вырос спрос на вклады сроком на год

В банках России вырос спрос на вклады сроком на год. Это связано с тем, что ЦБ РФ понизил ключевую ставку.

Россияне решили размещать средства на годовые вклады, так как более короткие финансовые продукты могут не дать желаемой прибыли. Если ключевая ставка снизится через 3 месяца, то снижаться будут и проценты по таким вкладам, чего не произойдет с продуктом сроком на год.

О том, как сейчас меняются ставки по вкладам – в эфире телеканала Москва 24.

