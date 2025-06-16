16 июня, 15:15Экономика
Вклады частных инвесторов на бирже застрахуют на сумму до 1,4 млн рублей
В России планируют ввести страхование средств частных инвесторов на фондовом рынке. Максимальная сумма выплаты составит 1,4 миллиона рублей. Как ожидается, механизм заработает уже в 2025 году. Он будет действовать в случае банкротства брокера, с которым работал инвестор.
По данным экспертов, интерес россиян к фондовому рынку растет. Только за май вложения граждан в российские биржевые инструменты превысили 156 миллиардов рублей – это на 33% больше, чем за тот же период прошлого года.
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