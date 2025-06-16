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16 июня, 15:15

Экономика

Вклады частных инвесторов на бирже застрахуют на сумму до 1,4 млн рублей

Вклады частных инвесторов на бирже застрахуют на сумму до 1,4 млн рублей

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В России планируют ввести страхование средств частных инвесторов на фондовом рынке. Максимальная сумма выплаты составит 1,4 миллиона рублей. Как ожидается, механизм заработает уже в 2025 году. Он будет действовать в случае банкротства брокера, с которым работал инвестор.

По данным экспертов, интерес россиян к фондовому рынку растет. Только за май вложения граждан в российские биржевые инструменты превысили 156 миллиардов рублей – это на 33% больше, чем за тот же период прошлого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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