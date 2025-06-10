В России предложили распределять 10% квартир в новостройках между нуждающимися

10% квартир в российских новостройках предложили отдавать нуждающимся. Как пояснили авторы инициативы, это необходимо сделать из-за растущей в стране очереди на расселение, в том числе из ветхого и аварийного жилья. Также в категорию нуждающихся попадают ветераны боевых действий, инвалиды и сироты.

Отмечается, что существующая очередь была сформирована еще до 2005 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.