Улицы перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 08:30

Общество

В России предложили распределять 10% квартир в новостройках между нуждающимися

В России предложили распределять 10% квартир в новостройках между нуждающимися

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10% квартир в российских новостройках предложили отдавать нуждающимся. Как пояснили авторы инициативы, это необходимо сделать из-за растущей в стране очереди на расселение, в том числе из ветхого и аварийного жилья. Также в категорию нуждающихся попадают ветераны боевых действий, инвалиды и сироты.

Отмечается, что существующая очередь была сформирована еще до 2005 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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