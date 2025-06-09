Исторические архивы Москвы начали оцифровывать для быстрого доступа к данным

В столице продолжается работа по оцифровке архивных материалов. Главархив Москвы уже несколько лет переводит документы в цифровой формат, а также развивает онлайн-сервисы, включая проекты для детей и подростков.

Среди доступных ресурсов – "Моя семья", "Поиск по архивам", виртуальный музей и другие платформы. В Главархиве отметили, что цель цифровизации – сохранить историческое наследие и обеспечить быстрый доступ к необходимым данным.

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