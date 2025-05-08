Life.ru с помощью ИИ оживил архивные фото мая 1945 года

Фото: РИА Новости/Георгий Петрусов

Ко Дню Победы издание Life.ru с помощью искусственного интеллекта оживило архивные фотографии мая 1945 года в рамках спецпроекта "Мгновения весны".

"С помощью нейросетей были оживлены моменты, которые казались навсегда застывшими во времени: встречи, объятия, слезы радости и первые мгновения долгожданного мира", – рассказали в редакции.

Из оживших снимков удалось собрать видеоролик под "Песню о далекой Родине" в исполнении российского музыканта Леонида Агутина.

"Мы хотели, чтобы зрители хотя бы отдаленно почувствовали ту радость, что испытывали люди в мае 1945-го: эйфорию от встречи близких и наступления долгожданного мира", – поделился генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов.

Между тем на портале "Узнай Москву" заработал культурно-исторический спецпроект "Московские театры в годы Великой Отечественной войны". Пользователям будут доступны фотографии с фактами биографии артистов, их гастрольные маршруты.

В спецпроект попали Большой и Малый театры, Московский Художественный академический театр (МХТ имени А. П. Чехова), Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и другие.