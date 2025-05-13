В Бурятии введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: телеграм-канал "Федеральная Авиалесоохрана"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня введен с 13 мая в Бурятии из-за лесных пожаров. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства лесного хозяйства

В связи с этим проход в лесные массивы заблокирован. В ведомстве также напомнили об административной или уголовной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.

Пожароопасный сезон объявлен в 69 российских регионах, о чем сообщал ранее глава МЧС России Александр Куренков. По его словам, с начала года в стране выявлено более 680 очагов лесных пожаров суммарной площадью более 178 гектаров.

При этом, по словам главы Минприроды Александра Козлова, весенний пожароопасный сезон в Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах начался на месяц раньше. Он связал это с малоснежным зимним периодом. Козлов предупредил, что пик опасности ожидается в середине мая.

