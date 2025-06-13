Компания-резидент из ОЗС "Технополис "Москва" выпускает 700 роботов ежегодно

В Москве все активнее применяют робототехнику – автоматизированные помощники работают в машиностроении, логистике и даже сельском хозяйстве. Производством таких систем занимается компания-резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва". В год здесь собирают около 700 роботов, которые сортируют товары, загружают станки и повышают производительность труда на предприятиях в два–три раза.

Некоторые устройства работают рядом с людьми – так называемые коллаборативные роботы. Они безопасны, занимают меньше места и справляются с рутинной физической нагрузкой. В логистике уже используют дроны для автоматической инвентаризации – один такой аппарат заменяет несколько часов ручного труда, при этом работает даже при температуре в минус 25 градусов.

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