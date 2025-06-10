Риелтор Маньянова: ипотеку под 20–27% нужно гасить досрочно

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Ипотеку, взятую под высокий процент, 20–27%, следует гасить досрочно. Средства при платежах такого кредита уходят на проценты, рассказала News.ru риелтор Марина Маньянова.

"Досрочное погашение выгодно делать, если ипотеку взяли под высокую ставку, и невыгодно, если – под низкую. Чем меньше ставка, тем так менее невыгодно делать", – пояснила эксперт.

Маньянова посоветовала при оформлении ипотеки под большой процент выбирать срок в 10–15 лет вместо 30. Как указала риелтор, такой подход позволит избежать переплат, а ежемесячный платеж останется практически неизменным.

Эксперт также рекомендовала вносить досрочные платежи в день запланированного ежемесячного списания средств. В таком случае, по ее словам, будет списано больше из тела долга.

Ранее в России предложили ввести льготную ипотеку со ставкой в 5% для ученых, педагогов и медработников. "Справедливая Россия – За правду" отметила, что в стране сохраняется кадровый дефицит в медицине и образовании, а главной проблемой для специалистов остается жилищный вопрос.

