В РФ ставки по шестимесячным депозитам достигли минимума за 8 месяцев

Средняя ставка по депозитам сроком на 6 месяцев в крупнейших российских банках снизилась до минимального уровня с октября 2024 года. Причина – решение Банка России понизить ключевую ставку с 21 до 20% годовых.

Это, по словам экономического эксперта Евгения Белякова, поддержит бизнес, особенно в условиях плавающих кредитных ставок, но не вкладчиков. По данным Центробанка, средняя доходность по вкладам пока сохраняется на уровне выше 19% годовых.

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