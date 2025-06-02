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02 июня, 16:30

Экономика

Центробанк заявил о риске "пузыря" на рынке новостроек в России

Центробанк заявил о риске "пузыря" на рынке новостроек в России

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Центробанк предупреждает о перегреве на рынке первичной недвижимости в России. По оценке регулятора, в секторе новостроек образовался ценовой "пузырь" – стоимость жилья растет слишком быстро и не всегда обоснованно, при этом рост активно подпитывается ипотечными кредитами.

Если цены достигнут критической отметки, а заемщики окажутся не в состоянии обслуживать долги, рынок может столкнуться с резким обвалом.

Почему это плохо? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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