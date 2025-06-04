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04 июня, 17:30

Экономика

Эксперты подсчитали стоимость "квадрата" в столичной "вторичке" при ипотеке на 27 лет

Эксперты подсчитали стоимость "квадрата" в столичной "вторичке" при ипотеке на 27 лет

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Цена квадратного метра жилья в Москве может оказаться выше его номинальной цены почти в 6 раз. К таким выводам пришли участники столичного рынка недвижимости.

Изначально "квадрат" на вторичном рынке стоит около 345 тысяч рублей. Если приобрести жилье в ипотеку на 27 лет (это средний срок выплаты) при первоначальном взносе в размере 20% под 26,7% годовых, то итоговая цена квадратного метра составит почти 2 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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