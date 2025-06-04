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04 июня, 12:30

Экономика

Глава Минэкономразвития Решетников заявил о входе экономики РФ в период охлаждения

Глава Минэкономразвития Решетников заявил о входе экономики РФ в период охлаждения

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Экономика России вошла в период охлаждения. Об этом недавно заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, актуальная статистика показывает ощутимое замедление темпов роста цен на товары и услуги.

Решетников также подчеркнул, что необходимо своевременно смягчить денежно-кредитную политику, чтобы сохранить целевые темпы роста ВВП на уровне 3%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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