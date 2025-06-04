Глава Минэкономразвития Решетников заявил о входе экономики РФ в период охлаждения

Экономика России вошла в период охлаждения. Об этом недавно заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, актуальная статистика показывает ощутимое замедление темпов роста цен на товары и услуги.

Решетников также подчеркнул, что необходимо своевременно смягчить денежно-кредитную политику, чтобы сохранить целевые темпы роста ВВП на уровне 3%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

