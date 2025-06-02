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02 июня, 11:53

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Глава Минпромторга Алиханов: ушедшие из России компании не заявляли о возвращении

Ушедшие из России компании не заявляли о возвращении – глава Минпромторга

Фото: depositphotos/artjazz

Ушедшие иностранные компании пока не обращались в Минпромторг России относительно возвращения на рынок. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов в ходе форума "Неделя российского ретейла", передает ТАСС.

Министр отметил, что было бы опрометчивым решением просто впускать всех обратно без учета разницы макроэкономических условий, а также разницы в условиях кредитования производственных компаний.

Также Алиханов подчеркнул, что возвращение иностранного бизнеса на отечественный рынок возможно "только с российскими партнерами, только с российским контролем, только с приземлением технологии и только с освоением желательного в понятной перспективе полного цикла производства на нашей территории".

"Мы никого не выгоняли, но как раньше, конечно, уже точно не будет", – заключил глава Минпромторга России.

Ранее Владимир Путин заявил, что возвращение зарубежных брендов будет возможно только в том случае, если стране это будет выгодно.

Глава государства отметил, что представители крупного иностранного бизнеса уже обратились к нему с просьбой о возвращении в Россию. Однако Путин подчеркнул, что в вопросе "принятия" фирм обратно государство будет руководствоваться исключительно своими национальными интересами, поскольку важнее всего думать об отечественном бизнесе.

Зарубежные бренды могут вернуться на рынок РФ до конца года

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