23 июня, 17:30Экономика
Финансовые рынки отреагировали на конфликт между Израилем и Ираном
Финансовые рынки в течение дня реагировали на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Мировые цены на нефть сначала резко выросли (выше 80 долларов за баррель) из-за опасений возможной блокировки Ормузского пролива, ключевого маршрута для поставок энергоресурсов.
Однако позже котировки скорректировались. Индекс Московской биржи на пике падал, но затем отыграл около 0,5% и вернулся к росту.
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