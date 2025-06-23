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23 июня, 17:30

Экономика

Финансовые рынки отреагировали на конфликт между Израилем и Ираном

Финансовые рынки отреагировали на конфликт между Израилем и Ираном

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Финансовые рынки в течение дня реагировали на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Мировые цены на нефть сначала резко выросли (выше 80 долларов за баррель) из-за опасений возможной блокировки Ормузского пролива, ключевого маршрута для поставок энергоресурсов.

Однако позже котировки скорректировались. Индекс Московской биржи на пике падал, но затем отыграл около 0,5% и вернулся к росту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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