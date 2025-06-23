"Известия": длина рабочего дня сократилась в РФ впервые за три года

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Средняя длина рабочего дня в январе–марте текущего года составила 7 часов 32 минуты. Она сократилась впервые за три года – на 0,1% или на четыре минуты, если сравнивать с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

По мнению экспертов, нагрузка на сотрудников росла в последние годы из-за дефицита кадров. На сегодняшний же день рынок труда возвращается в более сбалансированное состояние, в частности, из-за распространения гибкого графика и популярности дистанционной и проектной работы.

Также в компаниях становится все больше частично занятых работников. В этом году 3,5% из числа всех занятых работали неполный день, в 2024 году их было 3,2%. На рынке также выросло число вакансий с удаленным и гибким графиками работы.

Согласно данным Росстата, самая большая длина рабочего дня наблюдается в таких сферах, как рыболовство, пассажирский транспорт, добыча металлических руд и здравоохранение. При этом короче всего рабочий день у тех, кто работает в областях водного и воздушного транспорта, добычи угля и производства мебели.

Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ указал на необходимость перехода страны к экономике высоких зарплат. По словам главы государства, переход должен быть осуществлен на основе улучшения качества рабочих мест и производительности труда.

Также ранее стало известно, что в 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит более 27 тысяч рублей. Такое повышение возможно с учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда. Ожидается, что это решение затронет 4,6 миллиона человек.