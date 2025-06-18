Психолог Самбурский назвал героя Обломова выгоревшим топ-менеджером

Фото: 123RF/schaeferbild

"Современный" Обломов похож на топ-менеджера или преподавательницу йоги с хроническим выгоранием, заявил клинический психолог Станислав Самбурский. Ко дню рождения Ивана Гончарова, автора романа "Обломов", эксперт проанализировал образ главного героя и дал несколько советов "современным" Обломовым.

Специалист отметил, что поведение героя одноименного романа соответствует понятию пассивно-зависимой адаптации, то есть стратегии, при которой столкнувшийся с необходимостью действовать человек предпочитает плыть по течению. Это оставляет его в психологической зоне комфорта. Причины такого поведения нужно искать в детстве, уверяет Самбурский.

В Обломовке, в которой вырос главный герой писателя Ивана Гончарова, все происходило само, без усилий и риска. Кроме того, не нужно было ничего хотеть, поскольку все и так было. Из-за этого у Обломова выработалась неспособность к волевому усилию и тревога при любом намеке на выбор, а также полная неспешность в действиях.

Психолог также обратил внимание на то, что мечты Обломова о доме, любви и семейной идиллии на самом деле "обезболивающее". Он мечтает не реализовать, а отложить. Даже в отношениях с Ольгой Обломов отступает, когда любовь требует роста и действий.

"Это классическая реакция человека с нарушенным базовым доверием к миру: "Если я изменюсь, я исчезну", – передает слова эксперта Life.ru.

При этом Самбурский считает, что Обломов "переоделся" из халата в худи. С главным героем романа психолог сравнил топ-менеджера, куратора марафона или преподавательницу йоги с классическим выгоранием.

"Он строит бизнес, делает все "как надо". Но если спросить: – А тебе как? Начинается зависание. Потому что внутри – не жизнь, а гул", – обратил внимание психолог.

С психологической точки зрения это называется аутентичным истощением, когда человек забыл, "как ему на самом деле".

По словам эксперта, Обломов и достигатор похожи больше, чем кажется. Один лежит и никуда не идет, а также боится начинать новое, в то время как второй не знает, куда бежит и как остановиться.

"Но достигаторство без смысла — это тот же обломовский халат, только с тревогой. И с постоянно открытым в мобильнике рабочим календарем вместо подушки", – предупредил Самбурский.

"Современным" Обломовым психолог посоветовал слушать тело и отдыхать, если есть такое желание. Необходимо также не "влюбляться в цель". Как заметил эксперт, Обломов не ставил целей и утонул в апатии, а в нынешнее время люди ставят цели вместо смысла. Необходимо спрашивать себя: "а ради чего я иду?".

Наконец, психолог посоветовал проверить календарь на наличие жизни.

"Есть ли там обнимания, паузы, вкусный обед? Или только встречи и "еще один email – и отдохну"? Если второе – это тревожный звонок. А если вы его не слышите – двойной", – обратил внимание Самбурский.

Ранее психиатр рассказал, как максимально быстро погасить чувство паники. Хроническая тревога истощает нервную систему и провоцирует сильную усталость, что может привести, например, к депрессии. Кроме того, нарастание паники зависит от генетической предрасположенности и адаптационных возможностей организма, а компенсировать это состояние можно, развивая мозг.