Цена нефти Brent опустилась ниже 68 долларов за баррель впервые с 11 июня

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года опустилась ниже 68 долларов за баррель на Лондонской бирже ICE. Такое произошло впервые с 11 июня, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные торгов.

В частности, к 09:25 по московскому времени стоимость нефти этой марки потеряла 3,89%, достигнув 67,9 доллара за баррель.

Такие изменения на торгах в беседе с RT прокомментировал аналитик Александр Шнейдерман. Он указал, что нефть вернулась в ценовой коридор, который был характерен для нее до эскалации ближневосточного конфликта.

Он обратил внимание, что стоимость нефти вернулась к минимальному показателю последних двух недель после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Ираном и Израилем будет достигнуто в течение суток.

"Техническая картина позволяет цене уйти в сторону 65–66 долларов, но пока волатильность очень высока, прогнозы не имеют смысла. Рубль переукреплен на межбанке к доллару и евро. Накануне американская валюта в паре с рублем обновила двухлетний минимум. К концу первого полугодия доллар может удержаться в границах 77,5–80 рублей", – поделился эксперт своими соображениями.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия в состоянии смягчить шок предложения на рынке нефти, который может возникнуть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Президент обратил внимание, что страна выполняет все договоренности в рамках работы с партнерами по линии ОПЕК+. При этом рост цен на нефть, который последовал за обострением ситуации вокруг Ирана, российский лидер назвал незначительным.

Эскалация ближневосточного конфликта произошла в ночь на 13 июня, когда Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство.

Вечером 23 июня Исламская Республика провела военную операцию "Хорошая весть о победе", нанеся удар по американским военным базам в Катаре. На следующий день Трамп сообщил, что Иран и Израиль достигли соглашения о прекращении огня.

Однако глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг эту информацию, добавив, что решение о прекращении огня будет принято позже. Израиль же согласился на предложение Трампа о двустороннем прекращении огня. Тем не менее израильская сторона пообещала реагировать на атаки, которые будут нарушать режим прекращения огня.