В России утвердили новые правила расчета среднего заработка

С 1 сентября в стране начнут действовать обновленные правила расчета среднего заработка. Согласно постановлению правительства, для начисления отпускных и выходного пособия будут использоваться новые формулы. Средний дневной заработок умножат на среднее число рабочих дней в месяце.

Для сотрудников с фиксированной ставкой расчет будет другим – средний заработок в час умножат на среднее количество рабочих часов в месяце. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.

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