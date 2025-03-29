Специалисты спрогнозировали рост вылова лосося в России в этом году

Вылов лосося в России в этом году превысит прошлогодний. Об этом говорят специалисты. В прошлом году была худшая лососевая путина за 20 лет.

Это привело к резкому увеличению стоимости икры в октябре-ноябре, но даже в этих условиях цены на деликатес начали снижаться к декабрю. В этом же году объем производства икры будет выше десяти-одиннадцати тысяч тонн. Поэтому, как ожидается, цены продолжат падать, если не будет спекуляций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

